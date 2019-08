Selma Blair, tuffo perfetto senza paura e... senza costume

Un anno fa le è stata diagnosticata la sclerosi multipla e da allora Selma Blair, 47 anni, ha cominciato la sua battaglia contro la malattia, che l'ha già costretta ad usare il bastone e a perdere tutti i capelli. Non ha perso però la voglia di lottare e divertirsi. Come dimostrano gli scatti appena condivisi sui social dalla stessa attrice... dove si tuffa in piscina senza costume.

Nella prima foto in realtà Selma si sta preparando a tuffarsi, un'operazione molto difficile per lei perché richiede coordinamento e controllo dei movimenti, che lei non ha più. Come spiega accanto allo scatto però qualcosa va storto, il figlio Arthur di 8 anni le tocca il costume e la spinge e il suo tuffo si trasforma in una caduta di pancia. Come vendetta nello scatto successivo eccola mentre ci riprova, riuscendo in un bellissimo tuffo,,, senza costume però: “Vittoria”, scrive: “Non mi arrendo...”. Dal momento della diagnosi la Blair sperimenta quotidianamente alti e bassi perché la malattia neurologica non le permette di sapere come evolverà.