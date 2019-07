Selma Blair con la testa rasata: "Immunocompromessa per tre mesi... niente baci per favore ..."

E poi aggiunge: "E' stato un processo. E continuerà ad esserlo. Sono immunocompromessa per almeno i prossimi tre mesi. Quindi niente baci per favore...". Proprio la cura a cui si è sottoposta, una innovativa tecnica di immunoterapia le ha fatto perdere pian piano i capelli e così l'attrice americana di "Cruel Intention" è stata costretta a chiedere al figlio Arthur, 8 anni, di aiutarla a tagliare i capelli, come mostra un altro toccante scatto in cui gli fa gli auguri di buon compleanno e racconta di come non potrà partecipare alla sua festa perché ancora sotto effetto delle dolorose cure a cui si sta sottoponendo. La battaglia, difficile e dolorosa, come tutte le battaglie contro malattie aggressive e degeneranti come la sua, non è ancora finita, ma Selma non si arrende e cammina a testa alta.