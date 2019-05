Lo scorso ottobre ha annunciato sui social di essere malata di sclerosi multipla: "Non so esattamente cosa farò, ma farò del mio meglio...", aveva scritto in un toccante post. Da allora non aveva più fatto apparizioni pubbliche. Adesso Selma Blair, attrice di "Cruel Intention" e "Legally Blonde" è tornata per il suo primo red carpet con bastone. Fiera e bellissima in un lungo abito con mantello, Selma ha sfilato all'after party più glamour degli Oscar 2019, quello di Vanity Fair, ha sorriso e ha pianto, lacrime di coraggio e profonda emozione. In mano un bastone con il pomello personalizzato dal suo monogramma e da un diamante rosa, realizzato appositamente per l'occasione grazie al contributo di tre persone speciali, che l'attrice ha voluto ringraziare sul suo profilo Isntagram: "Volevo un bastone speciale per questa serata", ha scritto.

