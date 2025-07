"Sarabanda Celebrity", il meglio della sesta puntata

Prosegue su Italia 1 l'appuntamento con "Sarabanda Celebrity", il game-show condotto da Enrico Papi in prima serata in cui otto celebrità, divise in due team, si affrontano a suon di hit, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. Nel corso della sesta puntata, in onda domenica 13 luglio, la squadra delle donne, composta da Nancy Brilli, Anna Tatangelo, Asia Argento e Martina Colombari tenta di battere quella degli uomini con Mauro Repetto, Enzo Miccio, Alvin e Sergio Friscia. Gli uomini, dopo una situazione abbastanza equilibrata, vincono la puntata con lo spareggio finale grazie a Sergio Friscia che ha la meglio su Asia Argento.