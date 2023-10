Sara Doris: "Mio padre Ennio era autorevole ma dolce"

Nel salotto di "Verissimo" Sara Doris racconta tratti inediti del padre Ennio Doris, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum. "Era dolce e accudente, mi sono sempre sentita una principessa però era anche autorevole e sapeva sempre quello che bisognava fare", racconta la vicepresidente dell'istituto di credito e presidente della Fondazione dedicata al banchiere originario di Tombolo e morto a Milano il 24 novembre 2021: "Nel pensarlo mi arrivano gioia, forza e serenità e lo sento vicino", dice Sara Doris svelando alcuni passaggi del libro sulla storia di vita del padre.

Nel libro Sara Doris ripercorre le origini umili del padre Ennio, originario di un piccolo paese nella campagna tra Padova e Treviso e dei valori trasmessi dalla sua famiglia che gli hanno consentito di intraprendere una carriera all'insegna del successo: "A nove anni si ammalò di nefrite ma restando a casa per diversi mesi si appassionò allo studio", racconta Doris. Una vita tra famiglia e azienda fino agli ultimi giorni della sua malattia: "Mi scrisse un messaggio in cui diceva che sarebbe stato sempre con me in questo mondo o in qualunque altro ci ritroveremo".