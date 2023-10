Hedi Baci contro Massimiliano Varrese: "Mi ha rovinato il Grande Fratello"

Ospite a "Verissimo" Heidi Baci spiega i motivi che l'hanno portata ad abbandonare la casa del "Grande Fratello". L'ex gieffina critica in particolare la relazione con il coinquilino Massimiliano Varrese: "Ha colto i miei punti deboli, ogni volta che gli chiedevo comprensione lui tirava fuori il discorso della figlia e io mi sentivo in colpa", racconta Baci: "Mi ha rovinato il Grande Fratello ma incolpo me stessa, avrei dovuto mettere dei muri ed essere più chiara".

Nel salotto del talk show di Canale 5 Heidi Baci accusa Massimiliano Varrese di aver usato la psicologia inversa per farla sentire in colpa: "Se fossi stata fuori al primo segnale di fastidio non lo avrei più rivisto ma dentro la Casa siamo costretti alla convivenza forzata e tra noi si innescato un circolo vizioso", dice l'ex concorrente che difende il padre criticato per aver avuto in puntata un atteggiamento "padronale" nei suoi confronti: "Non hanno capito che la scelta di lasciare la Casa è stata solo mia. Mia madre non stava bene e io non potevo rimanere lì", spiega Heidi.