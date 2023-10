La produzione del "Grande Fratello", dopo le accuse rivolte a Massimiliano Varrese decide di mandare in onda un video dell'attore in camera da letto con Heidi Baci. Sulla questione la Casa si spacca a metà: alcuni, tra cui Grecia Colemenares, accusano l'attore di essere stato troppo insistente con Heidi e di essersi buttato nel suo letto imponendole la sua presenza. Altri, invece, ritengono che il gesto del concorrente sia stato innocuo e mai violento.

Al fine di spegnere le polemiche, che si sono diffuse anche sui social, Alfonso Signorini mostra la clip in diretta durante la 14esima puntata del reality. "Lui non l'ha abbracciata, ma è saltato sopra di lei. E lei gli ha detto non voglio parlare", accusa Grecia Colmenares. "Sei cinica e inopportuna", replica Massimiliano. Il filmato mostra prima Heidi che chiede a Massimiliano più attenzioni, rimproverandolo per essersi allontanato da lei. Ma quando Varrese raggiunge Baci a letto, lei lo respinge più volte ridendo e gli chiede di lasciarla dormire. È allora che Massimiliano insiste per rimanere per qualche minuto al suo fianco, forse con insistenza, ma senza apparire violento.

Dopo aver commentato insieme queste immagini, Varrese respinge tutte le accuse sulla sua presunta insistenza e sul rapporto con Heidi dichiara: "Ho chiuso definitivamente con questa storia. A mente fredda sto rivalutando degli atteggiamenti di Heidi".