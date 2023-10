In questa edizione del "Grande Fratello" sono le personalità più forti e non fanno altro che litigare. Sono Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che nella 14esima puntata del reality di Canale 5 si confrontano in studio. La prima a parlare è l'attrice che accusa, senza troppi giri di parole, il collega: "Ho detto che sei individualista e che sei un serpente. Queste sono le uniche due cose che ho detto su di te".

Non si fa attendere la replica di Massimiliano che passa all'attacco con una provocazione: "Io non mi sento un serpente. Credo che tu non riesca a non parlare di me. Mi sto chiedendo se provi qualcosa nei miei confronti". Beatrice non cede alla provocazione di Massimiliano ed elenca tutte le accuse e i giudizi subiti dall'attore, entrambi inoltre dichiarano di non rivolgersi la parola in casa ormai da giorni. Il confronto, per quanto acceso, non trova un punto di incontro e i due lasciano lo studio senza giungere a un accordo di pace.