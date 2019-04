Sara Affi Fella: "Con Francesco Fedato vivo una storia bella che preferisco tenere per me"

"Sono gelosa, è una cosa bella che preferisco tenere per me". Sara Affi Fella esce allo scoperto e sui social parla chiaramente del suo nuovo amore. Lui è Francesco Fedato , attaccante del Foggia in prestito al Trapani. I due si stanno frequentando da tempo ma hanno sempre tenuto nascosto la loro storia d'amore. L’ex tronista di " Uomini e Donne ", cacciata dal programma dopo che si è scoperto che non era single , è tornata a sorridere e non si nasconde più.

Su Instagram Sara ha risposto alla provocazione di un follower che le chiedeva come mai non postasse foto con il suo nuovo amore. La risposta non si è fatta attendere: "Non le posto perché sono gelosa! No, scherzo. Credo che arriverà il momento, ma non ora. E' una cosa talmente bella che la tengo tutta per me".

In realtà subito dopo ha pubblicato anche su Facebook delle foto che li ritraggono insieme. Abbracciati e felici. La nuova vita dell'ex tronista riparte dal bel calciatore.