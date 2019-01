Sara Affi Fella: "Perdonami Maria, ero drogata di telecamere"

"Non passo per la vittima. Non passo per l'ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa. Chiedo scusa a Maria De Filippi , alla redazione di 'Uomini e Donne', insomma, a tutti. Ho tradito la loro fiducia ". A cinque mesi dallo scandalo Sara Affi Fella , ex tronista di "Uomini e Donne", si confessa in esclusiva a " Chi ".

"ERO DROGATA DI TELEVISIONE" - "Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un'opportunità", racconta la Affi Fella che poi attacca l'ex fidanzato. "Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: 'Continua perché è un'opportunità'. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi 'drogata' dalla tv. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo. È stato tutto un colossale errore".



"MI SONO FATTA SCHIFO, ABBIATE PIETA' " - "Ma voglio riprendere la mia vita - continua - Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d'odio della gente. Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà".



LO SCANDALO A "UOMINI E DONNE" - Sara nel 2017 ha partecipato a "Temptation Island" con il fidanzato Nicola Panico, ma la coppia si lascia durante il reality. La redazione di "Uomini e Donne" le offre quindi l'opportunità di trovare il vero amore come tronista. "Durante la trasmissione scelgo Luigi, ma la storia non è decollata. Così, quando lui viene a casa mia per parlarmi e per dirmi che le cose non vanno bene, ci lasciamo" racconta la Affi Fella. Dietro la rottura, però, c'è un altra ragione. Sara lontano dagli studi tv, era ancora fidanzata in segreto con Nicola. La verità è emersa proprio grazie al ragazzo, che ha scelto di parlarne con la redazione del programma. Da quel momento scoppia l'Affi Fella Gate: i social la massacrano, la redazione si sente presa in giro, sponsor e follower la abbandonano. A questo punto Sara lascia Nicola e si fidanza con il calciatore del Torino Vittorio Parigini. Volano insulti tra Parigini e Panico, fino a quando anche il bomber la molla.