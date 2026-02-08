Sanremo 2026, il comico Andrea Pucci rinuncia | La solidarietà di Meloni: "Clima inaccettabile"

Nel suo messaggio, Pucci ha parlato di un’“onda mediatica negativa” che avrebbe alterato il rapporto di fiducia con il pubblico. "Gli insulti, le minacce e gli epiteti ricevuti in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili", ha scritto, spiegando di aver scelto di fare un passo indietro perché non sussistono più i presupposti per svolgere serenamente il suo lavoro. Ha ringraziato Carlo Conti e la Rai per l’opportunità, sottolineando che la sua carriera è sempre stata orientata a portare leggerezza e sorrisi. "Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe più esistere", ha aggiunto, respingendo le accuse di omofobia e razzismo.