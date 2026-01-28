Carlo Conti ospite a "Verissimo" nella domenica di Canale 5
Il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo si racconterà nello studio di Silvia Toffanin
© Da video
Carlo Conti sarà ospite di "Verissimo" nella puntata di domenica 1 febbraio. Il popolare conduttore e direttore artistico del prossimo Festivaldi Sanremo sarà protagonista di un'intervista con Silvia Toffafin.
Gli inizi in radio
Nato nel marzo 1961 a Firenze, negli anni Conti è diventato uno dei presentatori più amati della televisione italiana. La sua carriera inizia, come per molti suoi colleghi e amici, nel mondo delle radio dove inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come disc jockey e conduttore radiofonico.
Il successo in tv
Nei primi anni Novanta, inizia a fari conoscere in televisione: dopo le prime apparizioni con "Hit Parade" nel 1985, conduce "Big!" per tre anni. Da lì la sua carriera prende il volo, diventando uno dei volti di punta della Rai e arrivando a condurre i titoli più importanti.
Da Sanremo a... Sanremo
Nel 2003 conduce per la prima volta il Festival di Sanremo. Esperienza che ripeterà ancora dal 2015 al 2017 prima di tornare ancora una volta a ricoprire il ruolo di direttore artistico negli ultimi due anni. Domenica 1 febbraio sarà ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" a partire dalle 15.30 su Canale 5.