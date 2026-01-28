DA SILVIA TOFFANIN

Carlo Conti ospite a "Verissimo" nella domenica di Canale 5

Il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo si racconterà nello studio di Silvia Toffanin

28 Gen 2026 - 15:02
© Da video

© Da video

Carlo Conti sarà ospite di "Verissimo" nella puntata di domenica 1 febbraio. Il popolare conduttore e direttore artistico del prossimo Festivaldi Sanremo sarà protagonista di un'intervista con Silvia Toffafin.

Gli inizi in radio

 Nato nel marzo 1961 a Firenze, negli anni Conti è diventato uno dei presentatori più amati della televisione italiana. La sua carriera inizia, come per molti suoi colleghi e amici, nel mondo delle radio dove inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come disc jockey e conduttore radiofonico.

Leggi anche

Da Rovazzi ad Al Bano, lo scherzo del finto Carlo Conti a "Le Iene"

Il successo in tv

  Nei primi anni Novanta, inizia a fari conoscere in televisione: dopo le prime apparizioni con "Hit Parade" nel 1985, conduce "Big!" per tre anni. Da lì la sua carriera prende il volo, diventando uno dei volti di punta della Rai e arrivando a condurre i titoli più importanti.

Leggi anche

Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026, ritorno alle origini da protagonista

Da Sanremo a... Sanremo

 Nel 2003 conduce per la prima volta il Festival di Sanremo. Esperienza che ripeterà ancora dal 2015 al 2017 prima di tornare ancora una volta a ricoprire il ruolo di direttore artistico negli ultimi due anni. Domenica 1 febbraio sarà ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" a partire dalle 15.30 su Canale 5.

carlo conti
verissimo