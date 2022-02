Sanremo 2022, Gianni Morandi e Jovanotti vincono la serata delle cover... e conquistano il pubblico

Al via il quarto appuntamento con la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, dedicato alle cover nazionali e internazionali tratte dal repertorio degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta e ai duetti. A votare questa sera sono tutte le giurie: il pubblico da casa, tramite il televoto, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Stampa. Sul palco torna il maestro Vessicchio . Ospiti Lino Guanciale e Lorenzo Jovanotti e in collegamento dalla nave Costa Toscana, con Fabio Rovazzi e Orietta Berti ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. A vincere la serata è Gianni Morandi in coppia con Jovanotti.





Le prime due esibizioni

Amadeus enuncia i 25 codici di televoto, e presenta la prima performance in scaletta, quella di Noemi che si esibisce in una delle canzoni più note e amate nella storia della musica "A Natural Woman" di Aretha Franklin. La cantante, vestita in fucsia canta al piano.

Il secondo cantante in gara è Giovanni Truppi che insieme a Vinicio Capossela e il maestro Mauro Pagani canta "Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè.







Arriva la co-conduttrice

Amadeus presenta la co-conduttrice della quarta serata Maria Chiara Giannetta, elogiandone le doti artistiche in qualità di attrice amata dal pubblico per i suoi ruoli in fiction come "Don Matteo" e "Blanca". In abito corto, nero, luccicante l'attrice, 29 anni ma già con una carriera eccezionale alle spalle, sia a teatro sia sul piccolo e sul grande schermo, inscena con Amadeus la telefonata che lui le fece per arruolarla al Festival.

Tocca a lei presentare il terzo cantante, Yuman, che arriva con una rosa per lei e propone "My Way "di Frank Sinatra accompagnato al pianoforte da Rita Marcotulli, tra le più grandi artiste jazz italiane, pianista e compositrice di fama internazionale.





Il ritorno di Peppe Vessicchio a Sanremo

Quarto Big in gara sono Le Vibrazioni che si esibiscono con Sophie and the Giants e Beppe Vessicchio, questa volta sul palco e al pianoforte, accolto da un grande applauso da parte del pubblico. Il brano scelto è "Live and let die" di Paul McCartney. I fiori a fine esibizione sono per Sophie Scott voce e chitarra e per Vessicchio.

Sanremo 2022, i dettagli strani sul palco dell'Ariston





Quinto e sesto cantante

Prima di presentare Sangiovanni e Fiorella Mannoia, Maria Chiara Giannetta saluta la sua famiglia (lei è di Foggia) in foggiano. La canzone in gara è "A muso duro" di Pierangelo Bertoli. La Mannoia riceve i fiori e commossa dice di non riuscire mai ad abituarsi al palco di Sanremo e ringrazia "Sangio" per aver scelto proprio la canzone di Bertoli.



A Sanremo 2022 Francesca Michielin ha prima diretto l'orchestra per Emma durante la seconda serata e questa sera sale sul palco al suo fianco per esibirsi con uno dei brani più iconici della Principessa del Pop, Britney Spears "Baby One More Time". Tailleur nero e “milleluci” per la Emma, look argento e lungo per l’ospite.





Gianni Morandi fa ballare il pubblico

Standing ovation e lungo applauso per il medley di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti che fanno ballare tutto il pubblico con "Occhi di ragazza", "Un mondo d’amore", "Ragazzo fortunato" e "Penso positivo". Dirige l’orchestra Mousse T. e il pubblico va in estasi.





Flashdance

Ottava Big in gara Elisa, che si esibisce sulle note di "What a feeling" di Irene Cara, celebre canzone della pellicola Flashdance. Sul palco la bravissima ballerina Elena D'Amario. Standing ovation anche per lei che riceve anche un video messaggio di Giorgio Moroder da Los Angeles.

Leggi Anche Sanremo 2022, i meme che spopolano in Rete





E' la volta di Achille Lauro

Si prosegue con Achille Lauro in "Sei bellissima" cantata proprio con Loredana Bertè in minigonna, spacco inguinale e stivaletti corti bianchi. Grande applauso da parte del pubblico che si alza in piedi per omaggiare la Bertè. Achille Lauro consegna ad Amadeus un biglietto con una dedica alla grande cantante e poi si inginocchia davanti a lei: "Mi sono permesso di scrivere un biglietto che forse sono le parole che tutti avremmo dovuto dirle da tempo: che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, confonde il perdono con la vergogna, è capace solo di dire sei bellissima perché ancora ha paura di dire sei bellissima. Stasera, per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e

vado via".

Sanremo 2022, i voti ai look: da Noemi a Amadeus





Momento "teatrale" Giannetta e Maurizio Lastrico

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, comico e cabarettista di Zelig si esibiscono in un intermezzo comico dal titolo “Dialogo tra due innamorati”… in cui "citano" i maggiori successi canori italiani a suon di battute esilaranti utilizzando unicamente le parole delle canzoni. Alla fine parte “Pedro” di Raffaella Carrà mentre il palco si colora con le foto di tutti i cantanti citati.





Elton John rivive a Sanremo

Sul palco la magia di "Your Song" di Elton John con due voci d'eccezione il giovanissimo Matteo Romano e Malika Ayane, che si meritano un caloroso applauso e la standig ovation del pubblico.

A seguire è il turno di Irama, che con Gianluca Grignani propone "La mia storia tra le dita", che nel 1994 proprio Grignani ha presentato al pubblico di Sanremo Giovani. Ed è Grignani show che si butta letteralmente in mezzo al pubblico del Teatro Ariston. Al termine dell'esibizione Amadeus gli consegna i fiori invitandolo a tornare sul palco presto. "Quando ci sara' più rock", ribatte Grignani.



Dodicesimo cantante in gara è Ditonellapiaga, che con Donatella Rettore canta "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli, uno dei brani più amati nella storia della musica italiana.



Omaggio a Milva

Iva Zanicchi, che su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte (1967, 1969, 1974), diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora, rende omaggio a Milva cantando "Canzone" di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva appunto, che viene fatta "rivivere" sul palco e raccoglie la standing ovation del pubblico.

Quattordicesima artista in gara è la cantante spagnola Ana Mena che duetta con Rocco Hunt in un medley con "Il mondo", "Figli delle stelle" e "Se mi lascia non vale".

E' la volta di La Rappresentante di Lista, che con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra ha scelto la canzone "Be my baby" delle The Ronettes. "È bellissimo vedere questa platea positiva stasera e in queste sere. È il momento che la musica dal vivo riparta veramente", è l'appello del duo.





Sedicesimi in gara sono Massimo Ranieri e Nek con "Anna verrà" di Pino Daniele, celebre successo del defunto cantatore campano, simbolo di Napoli. Standing ovation del pubblico del Teatro Ariston.





Momento Jovanotti

Amadeus chiama Jovanotti, autore del brano di Morandi in gara al Festival. "E' il festival degli amici", dice Lorenzo ricordando 35 anni fa i loro esordi in tv e in radio e poi aggiunge: "Gianni (Morandi), Fiore, che ci sta guardando da casa col plaid e tu... Abbiamo passato un paio di anni complicati, difficili per tutti. Sono stati per molti anche degli anni di riscoperta. Sono stati anni tosti anche per la scuola, ma bisogna sempre cercare di capire cosa c'è dentro le cose che ti accadono...". Mentre Amadeus si mette a disegnare con un banco e dei pennarelli Jova racconta: "Mentre lui ha riscoperto il disegno, la pittura, a me ha aiutato in questi due anni la poesia. Per me e' stata una compagnia importante, e stasera vorrei dire una poesia di Mariangela Gualtieri, 'Bello mondo'". Recita la poesia, poi canta 'Che sarà''. Infine torna da Amadeus, che spiega: "In classe ero il peggiore della classe a disegnare e sono rimasto tale. Sono anche daltonico, ma ci tenevo a dire che per me il Festival è un sole a forma di cuore, il Festival è gioia e amicizia, è musica, è voglia di stare insieme".

Pinguini sulla nave

Dalla nave del Festival, Orietta Berti e Fabio Rovazzi presentano i Pinguini Tattici Nucleari, che cantano "Ringo Starr" mostrando un cartello con su scritto: "Due anni senza concerti".



Si passa a Michele Bravi, diciassettesimo cantante in gara, che canta Lucio Battisti. La canzone scelta per la serata delle cover è "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi". Al termine dell'esibizione, il cantante ricorda i nonni con grande emozione.



Con il codice 18 si esibiscono Mahmood e Blanco che cantano "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli. E diciannovesimo Big in gara è Rkomi, che con i Calibro 35 si esibisce in un medley di Vasco Rossi. Dopo l'esibizione Amadeus si mette a fare le flessioni con il cantante a petto nudo: "Rkomi ammazza che fisicata”.





Maria Chiara Giannetta e i suoi "guardiani" non vedenti

Maria Chiara Giannetta racconta come è entrata nel personaggio di Blanca, protagonista della fiction di Rai 1, diventata cieca a 13 anni. L'attrice chiama sul palco i suoi "guardiani", persone non vedenti che l'hanno aiutata a entrare nel suo ruolo. Una di loro prende la parola e ringrazia per l'attenzione che la Rai ha dato loro e saluta tutti con una battuta: "Non perdiamoci di vista". Maria Chiara conclude commossa il suo intervento: “Ho imparato ad ascoltare oltre a ciò che vedo (…) Mi sono messa nei panni dei guardiani per diversi mesi e ve lo assicuro: è stata una figata”.





Arisa e Aka7even

Ventesima esibizione è quella di Aka7even, tra i più giovani partecipanti del Festival di Sanremo, accompagnato da Arisa sulle note di "Cambiare" di Alex Baroni.

A seguire cantano Highsnob & Hu con Mr. Rain che portano a Sanremo “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco.



Ultimo ospite della serata

Amadeus presenta Lino Guanciale, diventato popolare presso il grande pubblico grazie alle numerose fiction che ha interpretato in Rai, da "La porta Rossa" a "Il Commissario Ricciardi" e che presenta "Noi", la versione italiana di "This is Us". L'attore guadagna la scena cantando i Beatles.



La gara continua con Dargen D’Amico, che vestito come un fantino canta "La bambola" di Patty Pravo trasformandola in un pezzo rap e poi dopo l’esibizione, invita il pubblico a votare “non come quei cialtroni in Parlamento”.

Segue Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo, che canta "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti.



Torna Maria Chiara Giannetta per presentare il penultimo cantante in gara, Fabrizio Moro che si esibisce in "Uomini soli" dei Pooh.

Ultimo cantante in gara è Tananai, che con Rosa Chemical si esibisce in "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà.

Prima di conoscere la classifica della quarta serata Amadeus fa ballare l'Ariston con il dj Massimo Alberti e le musiche delle hit dance degli anni Ottanta e Novanta.



La classifica della quarta serata

Gianni Morandi con il medley insieme a Lorenzo Jovanotti

Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza

Gianni Morandi con What a feeling

.



Ecco invece la classifica generale somma delle quattro serate:

Dopo una nuova esibizione di Gianni Morandi con il medley insieme a Lorenzo Jovanotti e Mousse T, Amadeus svela la classifica generale parziale al termine della quarta serata, che conferma Mahmood e Blanco al primo posto.

Mahmood e Blanco

Gianni Morandi

Elisa

Irama

Sangiovanni

Emma

La Rappresentante Di Lista

Massimo Ranieri

Fabrizio Moro

Michele Bravi

Achille Lauro

Matteo Romano

Dargen D’Amico

Aka 7even

Noemi

Ditonellapiaga e Rettore

Iva Zanicchi

Giovanni Truppi

Rkomi

Le Vibrazioni

Yuman

Highsnob e Hu

Giusy Ferreri

Ana Mena

Tananai

Potrebbe anche interessarti