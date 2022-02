Sanremo 2022, live terza serata

Terzo appuntamento con Sanremo 2022. Al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus c'è l'irriverente Drusilla Foer. Questa sera si esibiranno tutti e 25 gli artisti in gara votati dal pubblico attraverso il televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. Ospiti della serata Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, e Martina Pigliapoco, la carabiniera diventata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio.

L'OMAGGIO A MATTARELLA - Amadeus saluta il pubblico e il primo omaggio è a Sergio Mattarella. A lui l'orchestra dedica "Grande, grande, grande" di Mina come riconoscimento del suo impegno istituzionale, sottolineando come nel 1978 il presidente della Repubblica fosse tra gli spettatori dell'ultimo concerto della cantante. Riepilogo sulla prima classifica generale, votata dalla sala stampa. Questa sera invece i cantanti in gara saranno votati per il 50% dal televoto e per il 50% dalla giuria demoscopica.

LA CAMPIONESSA DEL MONDO ELISA BALSAMO - A rompere il ghiaccio Giusy Ferreri con "Miele", prima di lasciare il palco a Higsnob e Hu con "Abbi cura di te", che portano il Fantasanremo sul palco con il loro saluto a "Zia Mara". E' il momento della campionessa del mondo di ciclismo Elisa Balsamo, che regala ad Amadeus la maglia con cui ha vinto il titolo.





DRUSILLA FOER SUPERA LA PROVA SCALINATA - Si procede a passo spedito e sul palco dell'Ariston arriva Fabrizio Moro con "Sei tu", mentre il quarto artista in gara è il giovanissimo Aka7even che fa ballare la galleria con la ritmata "Perfetta così". Sicura ed elegante scende la scalinata Drusilla Foer, che si avvicina al microfono per esibirsi e dà il via al siparietto comico con Amadeus. A lei l'onore di presentare Massimo Ranieri, in gara con l'intensa "Lettera di là del mare", seguito dal momento dance di Dargen D'amico che per la sua "Dove si balla" "impone" gli occhiali da sole all'orchestra e si aggira tra il pubblico per far alzare tutti dalle sedie.

PER LA PRIMA VOLTA AL FESTIVAL CESARE CREMONINI - Irama arriva sul palco con la sua poesia ancestrale "Ovunque sarai", una ballad romantica che si rivolge a una persona scomparsa. E' il momento di Cesare Cremonini, per la prima volta al Festival, che ha accettato l'invito dopo un corteggiamento serratissimo di Amadeus. Per celebrare i vent'anni di carriera si esibisce in un medley dei suoi successi e si guadagna la standing ovation di tutto l'Ariston.

