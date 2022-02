03 febbraio 2022 20:44

Sanremo 2022, le immagini più belle della terza serata

Terzo appuntamento con Sanremo 2022. Al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus c'è l'irriverente Drusilla Foer. Questa sera si esibiranno tutti e 25 gli artisti in gara votati dal pubblico attraverso il televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. Ospiti della serata Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, e Martina Pigliapoco, la carabiniera diventata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per aver salvato una donna dal suicidio.