Sanremo 2020: Riki contro la giuria demoscopica, e ai fan chiede di non votarlo

Come ogni Festival di Sanremo che si rispetti, anche nell'edizione 2020 non mancano le polemiche da parte dei cantanti in gara. Quest'anno tocca a Riki lamentarsi, prendendo di mira la giuria demoscopica. "Chi sono questi?" ha detto con tono inferocito durante un'intervista. Ed ha invitato via social i suoi follower a non votare per lui: "Questa sera spegnete i telefonini e ascoltate la mia musica"

Sanremo 2020: Riki contro la giuria demoscopica, ai fan chiede di non votarlo IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 Instagram 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, vince Diodato: tutte le classifiche

Se l'anno scorso era stato Ultimo che, scontento del suo secondo posto, si era lagnato della giuria di qualità, stavolta è Riki a non essere soddisfatto. Poco prima della serata conclusiva, l'ex vincitore di "Amici" aveva rivolto dure parole alla giuria demoscopica (il gruppo di trecento consumatori abituali di musica chiamati a votare i brani in gara): "Chi ca**o sono questi della Demoscopica? Sono trecento, non so ancora chi ca**o sono e nessuno poi neanche può controllarli perché possono fare il ca**o che vogliono!".

Per protesta il cantante di "Lo sappiamo entrambi" ha invitato i suoi fan, via social, a non votare per lui durante l'esibizione finale sul palco dell'Ariston: "Questa sera spegnete i telefonini, non votatemi. Chiudete gli occhi e ascoltate la mia musica, la mia canzone. Questa sarà la nostra vera vittoria", ha scritto. Una preghiera ascoltata dalla sua fan base, visto com'è andata a finire...

Potrebbe interessarti: