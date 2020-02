Sanremo 2020, vince Diodato: tutte le classifiche

CLASSIFICA FINALE

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Pinguini Tattici nucleari

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Elodie

8 Achille Lauro

9 Irene Grandi

10 Rancore

11 Raphael Gualazzi

12 Levante

13 Anastasio

14 Alberto Urso

15 Marco Masini

16 Paolo Jannacci

17 Rita Pavone

18 Michele Zarrillo

19 Enrico Nigiotti

20 Giordana Angi

21 Elettra Lamborghini

22 Junior Cally

23 Riki

(Bugo e Morgan squalificati)

LA CLASSIFICA DELLA SALA STAMPA (QUARTA SERATA)

1 Diodato

2 Francesco Gabbani

3 Pinguini tattici nucleari

4 Le Vibrazioni

5 Piero Pelù

6 Tosca

7 Rancore

8 Elodie

9 Achille Lauro

10 Irene Grandi

11 Anastasio

12 Raphael Gualazzi

13 Paolo Jannacci

14 Rita Pavone

15 Levante

16 Marco Masini

17 Junior Cally

18 Elettra Lamborghini

19 Giordana Angi

20 Michele Zarrillo

21 Enrico Nigiotti

22 Riki

23 Alberto Urso

(Bugo e Morgan squalificati)

LA CLASSIFICA DELLE COVER (TERZA SERATA)

1 Tosca

2 Piero Pelù

3 Pinguini Tattici Nucleari

4 Anastasio

5 Diodato

6 Le Vibrazioni

7 Paolo Jannacci

8 Francesco Gabbani

9 Rancore

10 Marco Masini

11 Raphael Gualazzi

12 Enrico Nigiotti

13 Rita Pavone

14 Irene Grandi

15 Michele Zarrillo

16 Achille Lauro

17 Levante

18 Giordana Angi

19 Elodie

20 Alberto Urso

21 Junior Cally

22 Riki

23 Elettra Lamborghini

24 Bugo e Morgan

LA CLASSIFICA DELLA GIURIA DEMOSCOPICA (PRIMA E SECONDA SERATA)

1 Francesco Gabbani

2 Le Vibrazioni

3 Piero Pelù

4 Pinguini Tattici Nucleari

5 Elodie

6 Diodato

7 Irene Grandi

8 Tosca

9 Michele Zarrillo

10 Levante

11 Marco Masini

12 Alberto Urso

13 Giordana Angi

14 Raphael Gualazzi

15 Anastasio

16 Paolo Jannacci

17 Achille Lauro

18 Enrico Nigiotti

19 Rita Pavone

20 Riki

21 Elettra Lamborghini

22 Rancore

23 Bugo e Morgan

24 Junior Cally

ALTRI PREMI

Premio della Critica "Mia Martini": Diodato.

Premio della sala stampa "Lucio Dalla": Diodato.

Premio arrangiamento: Rancore

Premio Bigazzi per la miglior composizione dall'Orchestra: Tosca

Premio Tim Music per lo streaming: Francesco Gabbani

NUOVE PROPOSTE

A vincere per la categoria Nuove Proposte è stato Leo Gassmann, che ha sfidato in finale Tecla. Gassmann è passato in finale dopo aver avuto la meglio nel duello contro Fasma, Tecla ha battuto Marco Sentieri. Il premio della critica "Mia Martini" per le nuove proposte (assegnato dai giornalisti della sala stampa) se lo sono aggiudicati gli Eugenio in Via Di Gioia, secondo posto Leo Gassmann, poi Tecla. Il premio "Lucio Dalla" assegnato dalla sala stampa radio-tv è andato a Tecla.

