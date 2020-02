Sanremo 2020: da Achille Lauro a Bugo e Morgan, i 10 momenti da ricordare

LEGGI ANCHE: Bugo: "Morgan mi ha dato del pezzo di m... prima di salire sul palco"

IL BACIO TRA FIORELLO E TIZIANO FERRO

La polemica che li ha visti coinvolti è stata in realtà una delle cose meno edificanti di questo Sanremo. Una tempesta in un bicchier d'acqua che si poteva tranquillamente evitare. Però il modo in cui ne sono usciti è stato il migliore possibile.

LE PERFORMANCE DI ACHILLE LAURO

La canzone non era sicuramente tra le migliori in gara e, forse, era anche inferiore a "Rolls Royce" portata l'anno scorso. Ma non c'è dubbio che Achille Lauro abbia interpretato la sua partecipazione al Festival in una chiave più ampia, in cui il brano era solo una parte. E così con i suoi travestimenti ha monopolizzato l'attenzione del pubblico.

LA LITE TRA MORGAN E BUGO

Alla fine è stato il caso più clamoroso del Festival. Erano in molti ad avere dei dubbi sulla loro presenza, per via delle bizze del passato dei due protagonisti. Ma tutti avrebbero invece messo la mano sul fuoco sulla solidità della loro amicizia. E invece...

IL MONOLOGO DI RULA JEBREAL

La sua presenza era stata preceduta da polemiche fortissime per il suo essere "donna di parte". Poi una volta sul palco ha zittito tutti con un monologo sulla violenza sulle donne che era un pugno nello stomaco.

FIORELLO IN VERSIONE MARIA DE FILIPPI

Mattatore per quasi tutte le serate (giovedì si è preso un giorno di riposo), Fiorello ha alternato momenti strepitosi ad altri meno riusciti. Tra le cose migliori il suo travestimento da Maria De Filippi per pagare una scommessa persa sugli ascolti, completato dalla chiamata della vera De Filippi.

IL RAPPER COLPITO DALLA SLA

Qualcuno ha criticato parlando di sfruttamento del dolore a fini spettacolari, ma la presenza di Paolo Palumbo sul palco dell'Ariston è stato un momento di reale commozione. E il suo volersi presentare non come un ragazzo sfortunato ma come uno che non si è arreso è un messaggio importante.

IL MINI CONCERTO DI ZUCCHERO

Tra i tanti ospiti la sua "messa blues" è stata una delle performance più apprezzate. Un mini concerto tra passato e presente che scaldato l'Ariston e i telespettatori.

IL "CANTICO" DI BENIGNI

Una volta era considerato un monumento nazionale, oggi invece è spesso oggetto di attacchi persino sopra le righe. Il monologo sul "Cantico dei cantici" non era inedito, ma resta comunque un momento alto da ricordare nella storia della televisione.

IL SALUTO A VINCENZO MOLLICA

Vera istituzione del giornalismo musicale, minato dai problemi di salute ha vissuto l'ultimo Sanremo prima della pensione. Commovente l'omaggio che gli è stato tributato all'Ariston.

LO SCIPPO DI PIERO PELU'

Anche se alla fine è rimasto fuori dal podio, per Piero Pelù questo Sanremo è stato trionfale. Una serie di esibizioni in crescendo, dove ha messo in campo tutta la sua esperienza e il suo carisma. Fino all'apice della finale, quando sceso in platea ha "scippato" la borsa di gran lusso a una delle spettatrici in sala.

