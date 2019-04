Sandra Oh, da "Grey's Anatomy" alla top 100 di "Time": tra le persone più influenti del mondo

Definitivamente appeso al chiodo il camice bianco, Sandra Oh, l'ex Cristina Yang di "Grey's Anatomy" (per 9 stagioni, ndr) entra di diritto nella lista delle 100 persone più influenti del mondo stilata ogni anno da "Time" . Una vera e propria scalata la sua, celebrata sul magazine inglese proprio dalle parole di Shonda Rhimes, creatrice del medical drama, che l'ha lanciata nell'Olimpo televisivo: "Con i suoi personaggi ricchi di nuances ha scelto senza timore di occupare uno spazio in un universo che non sempre le ha fatto spazio...".

Anche Ellen Pompeo, Meredith Grey in "Grey’s Anatomy", ha voluto complimentarsi con l’ex collega e amica Sandra su Instagram con un tributo a lei e a Shonda Rhimes: "Due donne che hanno fatto una tale differenza nelle vite delle donne in questo business in cui si sentivano invisibili...".



Un anno straordinario quest'ultimo per l'attrice canadese, di origine coreana, che, uscita dalla comfort zone di "Grey's Anatomy", con il personaggio di Eve Polastri in "Killing Eve", serie BBC America, ha riscosso un vero e proprio successo planetario, con tanto di Golden Globe come migliore attrice di una serie tv, un Sag Award, un Critics’ Choice Award e una nomination agli Emmy: la prima attrice di origini asiatiche a entrare nella categoria Best Actress in a Series Drama.



Tra gli altri personaggi del cinema e dello spettacolo presenti nella prestigiosa lista delle 100 persone più influenti del mondo compaiono anche Taylor Swift, Brie Larson, Dwayne "The Rock" Johnson, Lady Gaga, Emilia Clarke, Rami Malek e Ariana Grande.