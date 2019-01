Golden Globe 2019, premiati "Il metodo Kominsky" e "The Americans"

Sandra Oh , insieme al comico Andy Samberg, ha condotto la serata, ma ha anche vinto il premio come miglior attrice: l'ex amatissima Christina Yang di "Grey’s Anatomy" è oggi protagonista dell’apprezzata "Killing Eve". Il colpo di scena di questa edizione è stata la sconfitta della serie favorita, "La fantastica signora Maisel" , che però ha portato a casa il premio come miglior attrice in una comedy ( Rachel Brosnahan ) per il secondo anno consecutivo. Altri due premi importanti per la seconda stagione di "American Crime Story", "L'assassinio di Gianni Versace" : oltre al premio di miglior miniserie, la miniserie ha guadagnato il premio al giovane Darren Criss, che ha sbaragliato una concorrenza di giganti della recitazione come Hugh Grant, Antonia Banderas, Benedict Cumberbatch.

Ecco tutti i premiati:

MIGLIOR SERIE - DRAMA

The Americans​



MIGLIOR SERIE - COMEDY O MUSICAL

Il metodo Kominsky



MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - DRAMA

Richard Madden, Bodyguard



MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - DRAMA

Sandra Oh, Killing Eve



MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Michael Douglas, Il metodo Kominsky



MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel



MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace



MIGLIORE ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Darren Criss, American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace



MIGLIORE ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Patricia Arquette, Escape at Dannemora



MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Ben Whishaw, A Very English Scandal



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Patricia Clarkson, Sharp Objects