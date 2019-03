Sandra Oh conduttrice del "Saturday Night Live"

Un altro traguardo importante per la Oh, che nei primi mesi del 2019 ha già ricevuto importanti riconoscimenti. Oltre ad aver condotto i Golden Globe, nella stessa notte si è portata a casa una statuetta per la miglior interpretazione drammatica grazie al ruolo nella serie tv "Killing Eve". Per lo stesso ruolo aveva ricevuto anche una candidatura agli Emmy 2018, ma era stata battuta dalla collega Claire Foy ("Che Crown").