"Uomini e Donne", Sabrina piange per la scomparsa della mamma

"Ormai io penso che lui si renda ridicolo da solo. Se hai pensato che io sono qui solo per le telecamere, non hai veramente capito niente di me e di quello che ti ho raccontato della mia vita. Secondo me sei tu che ami le telecamere, visto tutto quello che stai facendo", attacca Sabrina. "Non è vero, io addirittura volevo rimanere solo 3 settimane", replica Giuseppe. "Certo, per concentrarti e prenderti il tempo di conoscere una donna addirittura sfidi Gianni, che è un bravissimo ballerino. Sei tu che ti rendi ridicolo, hai sempre qualcosa da dire su di me: tra di noi non ha funzionato e non funzionerà mai", spiega la 54enne. "Vorrei essere lasciato in pace, fatti il tuo percorso", ribatte il cavaliere. Nello scontro tra i due s'inserisce di nuovo Isabella che approfitta per scusarsi con Sabrina per l'atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti durante le scorse settimane: "Io voglio chiedere scusa a Sabrina perché purtroppo, quando sono arrivata qui, Giuseppe mi ha detto delle cose e io ho fatto una sentenza. Con il cuore ti dico che mi dispiace, mi si stringe il cuore quando vedo una donna che soffre per un uomo". E aggiunge: "Giuseppe tu mi hai deluso, sei un bugiardo e un insicuro". Isabella abbraccia forte Sabrina e approfitta del momento anche per farle condoglianze per la recente scomparsa della mamma. "Ti sei commossa Sabrina?", chiede la conduttrice Maria De Filippi. "Sì, perché mi ha fatto anche le condoglianze per mia mamma. È successo in un momento in cui non ero forte, tutti attraversiamo dei momenti difficili nella vita. Ora, il ricordo di mia madre mi ha fatto commuovere", conclude in lacrime Sabrina.