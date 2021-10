Ronn Moss: "Beautiful? Mi mancano le persone, non il tempo che portava via alla mia vita"

"Di "Beautiful" mi mancano le persone: il cast, gli attori, la produzione, tutti i tecnici. Loro mi mancano. Non mi manca, invece, l'incombenza e il lavoro che richiede fare uno show come quello. Porta via davvero tanto tempo". Ospite a "Verissimo" Ronn Moss, diventato famoso per il ruolo di Ridge Forrester, racconta la sua uscita di scena dalla soap opera americana.

"Mi sto godendo la mia libertà creativa, la libertà di venire in Italia e di poter stare qui molti mesi, in Puglia e a Milano", continua l'attore, che si dice comunque soddisfatto della strada percorsa. "Nel complesso, posso dire che è stato un viaggio fantastico, ne sono molto orgoglioso".