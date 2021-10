Alfonso Signorini parla del compagno Paolo Galimberti: "Insieme da 19 anni, ci rispettiamo molto"

"Abbiamo due caratteri molto diversi, ci vogliamo molto bene e so che io ci sono per lui e lui per me". A "Verissimo" Alfonso Signorini svela parte del proprio privato e parla della storia con il compagno Paolo Galimberti, cui è legato da 19 anni. "Noi ci rispettiamo molto. Abbiamo due vite parallele e molta autonomia, ognuno ha la sua casa e la sua vita. È la qualità del tempo ciò che fa la differenza", afferma il conduttore del "Grande Fratello Vip".

A Silvia Toffanin, Signorini racconta anche un momento delicato del proprio passato, svelando di essere stato vittima di bullismo alle scuole medie. "Dato che andavo bene a scuola, mi capitava spesso di consegnare i compiti in classe prima degli altri. Gli altri mi dicevano di suggerire, ma io ero talmente ligio al mio dovere che mi sono sempre rifiutato", ricorda il presentatore. "Così mi bloccavano all’uscita della scuola, sputavano nei palloncini e me li scoppiavano in faccia".

"Non dicevo niente a nessuno, avevo paura", conclude Signorini. "Quando li vedevo scappavo, cercavo di cambiare strada".