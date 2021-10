Romina Power sulla sorella scomparsa: "Era la mia anima gemella"

"Taryn è stata una sorella fantastica, non potevo chiederne una migliore". In occasione del suo settantesimo compleanno, Romina Power si tuffa nei ricordi e a "Verissimo" parla dei suoi affetti più profondi, a partire dal fortissimo legame con la sorella Taryn, scomparsa l’anno scorso a causa della leucemia.

"Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto, la mia era ed è Taryn. Il nostro legame non si spezzerà mai", spiega l'ex moglie di Al Bano. "Era speciale, aveva un grande rispetto per le minoranze e per gli animali ed era molto fedele a sé stessa: era incorruttibile".

E ancora: "Ha rifiutato il mondo del cinema per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura. Era bella dentro e fuori, è stata una madre esemplare per i suoi quattro figli. L’ho sempre ammirata", conclude la cantante.