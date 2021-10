Romina Power compie 70 anni: “Mi considero una sopravvissuta”

Instagram

70 anni e non sentirli. Romina Power spegne le candeline e con la sua solita verve ricorda ai follower che è solo un numero. In una Storia social la figlia Romina Carrisi le domanda: “Come ti senti per i primi 70 anni?”. “Sono una sopravvissuta… - dice la cantante - Tutti dicono: ah si invecchia, sto invecchiando… Io mi considero più una sopravvissuta che una invecchiata. 70 è solo il corpo perché noi siamo esseri eterni, quindi io non mi preoccupo”.