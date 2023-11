Romina Power ricorda la figlia Ylenia: "Accendo candele e cerco di capire"

"Accendo candele per Ylenia e cerco di capire". Ospite a "Verissimo" Romina Power ricorda la figlia primogenita avuta insieme ad Al Bano nel 1971 e scomparsa negli Stati Uniti nel 1994. La cantante italo-americana rivolge un pensiero alla figlia a pochi giorni dal compleanno in cui avrebbe compiuto 53 anni. "Spero sempre che le foto che metto raggiungano parti lontane dove magari lei possa vederle", dice Romina. Nel dicembre 2014 il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la morte presunta di Ylenia Carrisi al 6 gennaio 1994 ma la sua sparizione resta un mistero.

Nello studio del talk show di Canale 5 Romina Power spiega la difficoltà di immaginarsi che aspetto possa avere oggi Ylenia a quasi trent'anni esatti dal giorno in cui di lei non si ebbero più notizie: "L'ultima volta che l'ho vista aveva 23 anni e oggi sarebbe diversa ma nel cuore lei sarà sempre uguale e il nostro feeling non cambierà mai", spiega l'artista che poi ricorda la nascita di Ylenia a Roma invece che in Puglia: "Dovevo prendere l'aereo ma all'alba si ruppero le acque e ho partorito in clinica grazie all'ostetrica di turno Mirella che poi è diventata famosa".