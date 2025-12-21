Rocio Munoz Morales sul tradimento di Raoul Bova: "Non avevo nessun sentore"

Un passaggio difficile, che oggi Rocío definisce senza esitazioni tra i più complessi della sua vita. "Ho scoperto cose che mi hanno fatto male", confida, ammettendo quanto sia stato duro prendere atto della realtà. Eppure, in mezzo allo smarrimento, a darle forza sono state le figlie: "Questo è un periodo complicato, ma loro mi hanno aiutata ad andare avanti", racconta, sottolineando come il ruolo di madre sia diventato il suo principale punto di riferimento.