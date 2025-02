Roby Facchinetti e il trauma dopo la rapina nella sua villa a Bergamo: "Vivo nel terrore"

"Cambi le abitudini e cambi anche tu - ha detto -. Ho conosciuto il terrore, che non conoscevo prima. Conoscevo la paura, lo spavento, ma non il terrore. Il terrore rimane dentro e ti fa comportare in un modo diverso. Io e la mia famiglia non ci sentiamo più sicuri come prima e posso capire quelli che reagiscono in maniera forte a queste situazioni. Perché quando vivi nel terrore fai e dici delle cose che non sai o che non immagineresti. Non è più un vivere. Nonostante siano trascorsi due anni esatti, ma per me non è cambiato assolutamente nulla".