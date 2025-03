Roby Facchinetti e la rapina in casa: "Per 45 minuti ho avuto una pistola puntata alla gola"

"Per 45 minuti ho avuto una pistola puntata alla gola mentre i rapinatori dicevano che casa mia era diventata loro", racconta il cantautore che ricorda la perdita di lucidità causata dallo spavento. "Verso la fine mi sono trovato a prendere a calci nelle gambe il rapinatore che al complice ha chiesto se poteva spararmi", prosegue Facchinetti che ricorda le minacce ricevute per consegnare gli oggetti di valore presenti in casa sua e in quelli della figlia, Giulia.