Roberto Maroni assaggia il miele prodotto nel termovalorizzatore di Brescia...e gli va di traverso

Inceneritori sì o no? Il dibattito a Mattino Cinque ha coinvolto Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia, Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e Gennaro Migliore del Partito Democratico, spostandosi poi sul termovalorizzatore di Brescia. E proprio qui viene prodotto il miele che, in studio, l’ex segretario federale della Lega - insieme al conduttore Francesco Vecchi – ha assaggiato. “Non sapevo questa produzione di miele, me lo fa assaggiare per favore?”. Maroni lo ha gustato e promosso: “È buonissimo, ne manda un vasetto agli amici collegati?” ha scherzato. Poi un colpetto di tosse perchè gli è andato di traverso, ma subito si riprende. Pronta la risposta di Patuanelli: “Non si preoccupi, non mangio miele, di nessuna provenienza”.