Rifiuti, Salvini: "La Lombardia e il Paese non tornano indietro"

Sulla questione rifiuti e sulla loro gestione si registrano ancora diversità di vedute tra Di Maio e Salvini. "La Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre Regioni vadano avanti. Non voglio un Paese che torni indietro", ha ribadito il ministro dell'Interno. I 5 Stelle, infatti, che puntano sulla raccolta differenziata, hanno espresso la necessità, in prospettiva, di chiudere i termovalorizzatori anche in Lombardia.