Roberto Ciufoli: "Ho un tumore al rene, avevo trascurato i sintomi"

Dopo la diagnosi la sua esistenza si è capovolta, ma l'attore sta cercando di portare avanti la battaglia con ottimismo e determinazione: "Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo. Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi. Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta". La situazione al momento è sotto controllo e Ciufoli ha ripreso in mano la sua vita: "Sono in fase di recupero. Certo, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda".