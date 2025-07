Il Terzo Segreto di Satira debutta a teatro: in "Iliade Open Mic" racconta il presente con la stand up comedy

Perché avete scelto la forma della stand up comedy per questo debutto? E come è nato questo spettacolo?

Ci piaceva l’idea di usare la struttura e la formula contemporanea della stand up, ma per raccontare un grande classico come l’Iliade. A differenza della stand up, dove ognuno mette in scena se stesso, qui gli attori interpretano un personaggio che però si racconta come se fosse un comico. In scena ci saranno infatti: Francesco Arienzo, Maurizio Bousso, Walter Leonardi, Alice Redini e Marco Ripoldi, che sono tutti bravissimi attori con esperienze di vario tipo e questo è senza dubbio un valore aggiunto.