Roberto Baggio a "C'è Posta per Te" per spronare Agazio a tornare a vivere dopo la morte della moglie

Tra le protagoniste della terza puntata di "C'è posta per te", Rosy chiede aiuto di Roberto Baggio per far capire al padre Agazio che, nonostante la morte della moglie, malata di sclerosi multipla, la vita non solo continua, ma deve continuare.

"Hai vissuto sempre e solo per noi e sempre e solo per lei", legge Maria De Filippi, dando voce alle parole della figlia. "Ora ti chiediamo di reagire, di uscire non solo per sbrigare le faccende, ma per il piacere di andare a trovare un amico. La vita è come un viaggio: c'è una fine corsa, ma, finché non arriva, devi rendere onore a questo presente".

Per questo, la giovane chiede aiuto a Roberto Baggio, campione in campo e fuori. "Devi guardare avanti, ai tuoi due figli meravigliosi che ti vogliono bene", consiglia l'ex calciatore. "Il tempo ti aiuterà".