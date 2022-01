"C'è Posta per te", Luca Argentero è il regalo di Andrea alla moglie Stefania

Luca Argentero è stato tra gli ospiti d'eccezione della terza puntata di "C'è Posta per te". L'attore torinese di film e fiction di successo come "Saturno contro" e "Lezioni di cioccolato" è stato la sorpresa di Stefania, la moglie di Andrea, un uomo rimasto paralizzato dopo una brutta caduta in bicicletta.

"Tu, amore mio, mi hai dato la forza di non auto commiserarmi", scrive l'uomo, nel messaggio letto da Maria De Filippi. "Tu che sei la mia luce, hai riacceso le stelle e la luna per farmi ritrovare la strada di casa. Sono così orgoglioso della donna che sei che stasera vorrei ricambiare con un regalo che ti invidieranno tutte le amiche e le colleghe".

Dalle scale dello studio scende, così, Luca Argentero che dona alla donna un ciondolo di corallo di buon auspicio.