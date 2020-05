Roberta Bonanno, ex di "Amici" rivela: "Ho sofferto di epilessia e sono stata vittima di bullismo"

Non sono stati anni facili, racconta al magazine Ok Salute nel numero di Aprile la cantante, che ricorda come a causa dei suoi malesseri, soprattutto svenimenti frequenti, poi identificati come attacchi epilettici, abbia dovuto assumere farmaci tutti i giorni, che le procuravano molti effetti collaterali: "Non solo il farmaco mi causava effetti collaterali come sonnolenza e calo dell’attenzione, ma i rapporti con i miei compagni di classe si sono trasformati in una tragedia. Oltre al danno, anche la beffa: in quel periodo infatti sono stata vittima di bullismo".

Per fortuna a poco a poco, crescendo e grazie alle cure, i sintomi dell'epilessia sono scomparsi e a 16 anni circa Roberta era completamente guarita.

Quegli anni difficili però non si possono dimenticare e la cantante ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento per tutti coloro che soffrono di disturbi simili: "Io sono stata fortunata, ma ci sono persone che soffrono di attacchi epilettici che rendono la loro vita davvero molto complicata e che rischiano, in certi casi, di farsi anche male. Io consiglio alle ragazze e ai ragazzi ai quali dovesse succedere di scoprirsi epilettici di non angosciarsi, di non badare al giudizio degli altri e di affrontare con fiducia il percorso che è necessario seguire. Io sono la dimostrazione che da questa malattia si può guarire...".

Si può guarire e arrivare dove ci si era prefisso. Seconda classificata alla settima edizione di "Amici" dietro Marco Carta, Roberta è poi approdata a come cantante e imitatrice a "Tale e Quale Show": "È grazie ai momenti più difficili che sono quella che sono oggi".

