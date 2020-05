"Amici Speciali", dodici cantanti e ballerini in sfida per solidarietà 

Quattro appuntamenti in diretta in prima serata su Canale 5 all'insegna della solidarietà. Venerdi 15 maggio al via " Amici Speciali ", il nuovo show di Maria De Filippi , che vuole guardare al futuro con ottimismo. Con Tim insieme per l’Italia lo fa attraverso la musica e la danza in un'avvincente sfida a squadre che coinvolge dodici beniamini dello spettacolo.

Tutto pronto per "Amici Speciali" Ufficio Stampa Fascino 1 di 27 Ufficio Stampa Fascino 2 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 Ufficio Stampa Fascino 10 di 27 Ufficio Stampa Fascino 11 di 27 Ufficio Stampa Fascino 12 di 27 Ufficio Stampa Fascino 13 di 27 Ufficio Stampa Fascino 14 di 27 Ufficio Stampa Fascino 15 di 27 Ufficio Stampa Fascino 16 di 27 Ufficio Stampa Fascino 17 di 27 Ufficio Stampa Fascino 18 di 27 Ufficio Stampa Fascino 19 di 27 Ufficio Stampa Fascino 20 di 27 Ufficio Stampa Fascino 21 di 27 Ufficio Stampa Fascino 22 di 27 Ufficio Stampa Fascino 23 di 27 Ufficio Stampa Fascino 24 di 27 Ufficio Stampa Fascino 25 di 27 Ufficio Stampa Fascino 26 di 27 Ufficio Stampa Fascino 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE >

"Amici Speciali": in giuria Ferilli, Panariello, Scotti e Abbagnato

A scendere in campo in questa nuova avventura partecipano: 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di “Amici”: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

Gli artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

A valutare le esibizioni una giuria d’eccellenza che vede schierati: il mattatore della Tv Gerry Scotti, la straordinaria attrice e conduttrice Tv Sabrina Ferilli, lo showman, attore e conduttore televisivo Giorgio Panariello e l’Etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato.

“Amici Speciali “con Tim insieme per l’Italia li vedrà mettersi in gioco e partecipare alla Gara non solo come Giudici ma anche come attivi portatori di allegria e buon umore in una sedicente gara parallela.

Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse grande Direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio dalla Maitre de ballet Alessandra Celentano e l’esperto di discografia Rudy Zerbi, tre volti storici di Amici che hanno visto nascere e crescere professionalmente la maggior parte degli artisti in gara.

In studio a giudicare le performance quattro rappresentanti dei quattro piu’ grandi network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelleti per RADIO ITALIA Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

TI POTREBBE INTERESSARE: