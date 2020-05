"Amici Speciali": in giuria Ferilli, Panariello, Scotti e Abbagnato

Tutto pronto per "Amici Speciali". In campo scendono 12 professionisti: 5 del ballo e 7 del canto che si affronteranno sul palco in quattro serate per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile. La giuria d'eccezione è formata da Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato Lo show di Maria De Filippi andrà in onda da venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5. Giuliano Peparini è il diretto artistico.