Michele Bravi torna alla musica, il nuovo singolo parla della rinascita

Michele Bravi torna alla musica. E lo fa con un brano molto intimo, che racconta il percorso che dal buio l'ha portatao alla luce, grazie all'amore. "La vita breve dei

coriandoli", è il nuovo singolo che anticipa l'album "La Geografia del Buio", previsto per marzo e posticipato per l'emergenza coronavirus. Il cantautore presenterà per la prima volta live in tv la canzone venerdì 15 maggio ad “Amici Speciali” di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5.