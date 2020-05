Stash: "Aiutiamo l'Italia in questo momento così difficile"

Alcuni "Amici" di Maria De Filippi, che stanno preparando il nuovo show "Amici Speciali", una maratona benifca per sostenere l'Italia colpita dal coronavirus, mandano un videomessaggio a "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio. "Parteciperemo anche noi a 'Amici Speciali'. Non appena ci hanno contattati e spiegato lo scopo di questo programma, che è quello di aiutare l'Italia in questo momento così difficile, non abbiamo avuto dubbi", spiega Stash, il leader dei The Kolors. "Con questo spettacolo speriamo di portare un po' di spensieratezza a tutte quante le persone che sono a casa in questo periodo molto difficile", aggiunge Alberto Urso. "Non vedo l'ora di mettermi alla prova, di fare beneficenza e di far sentire le persone unite di nuovo anche in questo periodo", racconta invece Random.