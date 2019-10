"Riverdale" dice addio a Luke Perry, muore il suo personaggio Fred Andrews

Il primo episodio della quarta stagione di "Riverdale" omaggia Luke Perry. L'indimentibile Dylan di "Beverly Hills 90210" è morto a marzo in seguito a un ictus ed essendo uno dei protagonisti della serie tv viene salutato per sempre. Archie, il figlio di Fred Andrews (Perry, ndr) scopre che il padre muore in autostrada: si era fermato per aiutare una donna in difficoltà (interpretata dall’amica Shannen Doherty) e viene travolto da un'auto.