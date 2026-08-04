La puntata si aprirà con un viaggio nell'antico Egitto alla scoperta delle Piramidi di Giza, tra i monumenti più celebri del mondo. Da sempre considerate le tombe dei faraoni, continuano però a far discutere sulla loro reale funzione. Quali prove sostengono questa teoria? E perché al loro interno non sono mai stati ritrovati resti umani? Attraverso il contributo di ricercatori ed esperti, l'indagine proverà a fare chiarezza su uno dei più grandi enigmi della storia.