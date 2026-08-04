martedì 4 agosto in prima serata

Su Retequattro nuovo appuntamento con "Le Grandi Domande di Freedom"

Il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo torna con una puntata che spazia dall'antico Egitto alle civiltà extraterrestri

04 Ago 2026 - 11:14
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Martedì 4 agosto, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con "Le grandi domande di Freedom", il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo, a cura di Contenuti – Production & Media

L'Egitto e le Piramidi di Giza

  La puntata si aprirà con un viaggio nell'antico Egitto alla scoperta delle Piramidi di Giza, tra i monumenti più celebri del mondo. Da sempre considerate le tombe dei faraoni, continuano però a far discutere sulla loro reale funzione. Quali prove sostengono questa teoria?  E perché al loro interno non sono mai stati ritrovati resti umani?  Attraverso il contributo di ricercatori ed esperti, l'indagine proverà a fare chiarezza su uno dei più grandi enigmi della storia. 

Leggi anche

“Tim Battiti Live” il grande finale: chi ci sarà sul palco

"Oppenheimer," il film‑evento di Christopher Nolan arriva su Canale 5

Civiltà extraterrestri

  A seguire, spazio al tema delle presunte visite aliene nel passato remoto della Terra. Esistono tracce che possano far pensare ad un antico contatto con civiltà extraterrestri? Tra reperti, antiche rappresentazioni e testi tramandati nei secoli, il programma analizzerà le ipotesi che continuano ad alimentare il dibattito, cercando di distinguere i fatti dalle suggestioni. 

Da Maria Maddalena a Forte Braschi

  Un approfondimento sarà poi dedicato a Maria Maddalena, figura centrale della fede cristiana, a lungo fraintesa e marginalizzata. Dai Vangeli, che la indicano come prima testimone della Resurrezione, fino alle riletture moderne, il percorso condurrà gli spettatori davanti al Giudizio Universale di Michelangelo, dove una nuova interpretazione propone di riconoscerla tra le figure dell'affresco, offrendo una diversa chiave di lettura di uno degli enigmi più affascinanti legati alla Cappella Sistina. 

Leggi anche

La leggendaria miniserie "L'Odissea" torna su Iris dopo dieci anni

Noemi ed Enrico Papi conducono "Yoga Radio Estate”

Infine, le telecamere di Freedom entreranno eccezionalmente all'interno di Forte Braschi, uno dei forti costruiti per difendere Roma dopo l'Unità d'Italia e da oltre novant'anni sede degli agenti segreti italiani, che apre le sue porte al programma per raccontarne la storia. 

Google Preferred Site
retequattro
freedom oltre il confine

Sullo stesso tema