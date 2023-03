René Felton: "Ho avuto un ictus mentre stavo facendo la lavatrice, mi hanno trovato dopo cinque ore"

Ospite a "Verissimo" assieme al figlio, la mamma di Andrew Howe ricorda il suo momento più difficile: "Non riuscivo più a parlare in inglese"

Ospite a "Verissimo" assieme al figlio Andrew Howe, René Felton, parla di quando è stata colpita da un ictus. "Ero a Los Angeles, stavo facendo la lavatrice e mi sono sentita male. Mi sono accasciata a terra, ma non riuscivo più a rialzarmi. Mi hanno trovato dopo cinque ore".

"Non riuscivo più a parlare in inglese", continua la donna, spiegando di essersi sentita protetta da forze maggiori: "È stato un miracolo essermi salvata. Quando sono caduta, ho sentito una presenza, era come se mi dicesse 'non preoccuparti, sono qui con te'".

Per il figlio, come immaginabile, è stato uno shock: "Per me è stato un colpo. Quando sono arrivato, sono rimasto lì accanto a lei senza lasciarla un attimo".