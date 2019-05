Renato Zero si esibisce sulle note della sua "Madame" insieme ai ragazzi ancora in gioco

Una giacca nera e rossa a fantasia floreale fa il suo ingresso trionfale nello studio di “Amici”. Sotto quell’abito così sgargiante c’è Renato Zero che, durante l’ultima puntata di “Amici”, entra in studio così per esibirsi insieme ai ragazzi arrivati fino alla semifinale del talent di Maria De Filippi. Giordana, Tish e Alberto – i tre cantanti ancora in gara: partono con “Madame”, pezzo storico di Zero, e proprio mentre stanno esibendosi ecco entrare il cantante.



Una coreografia estremamente colorata e divertente per un artista che ha già venduto 100mila biglietti per il suo prossimo tour “Zero il folle”. Talmente folle che viene simpaticamente portato via dallo studio da due dottori.