Ad "Amici" 18 maggio 2019 10:12 Rafael, Giordana, Alberto e Vincenzo conquistano la finale Grande eliminata della semifinale è stata Tish

“Amici” sta per arrivare alle ultime battute e, per la semifinale, si presenta una giuria d’eccezione. Oltre al ritorno di Loredana Berté, sulle poltroni dei giudici si siedono anche Romina Power, Antonella Clerici, Sabrina Ferilli e J-Ax.



Si ricomincia con il tutto contro tutti che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa puntata. La prima a esibirsi è Giordana sulle note “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, per cui riceve i complimenti della Berté e le immancabili critiche di Rudy Zerbi: “Tutto ciò che ha sbagliato in questi mesi, lo ha concentrato in una sola esibizione”.



Dopo di lei, tocca a Tish, che con “Mercy” di Duffy si assicura il primo posto, ma solo temporaneamente. Vincenzo, con una coreografia basata su “Piccola Anima” di Ermal Meta ed Elisa, prova a strapparle il primato, ma rimane indietro in classifica. Poi tocca ad Alberto che, al piano, suona “Hello” di Adele, ma Tish rimane sempre davanti a tutti.



Fino all’ultima prova, quella di Rafael. Il ballerino cubano, con una coreografia super sensuale su “Goodbye” di Feder, è il primo ad accedere alla finalissima del talent. “Non ci credo. È un sogno”, sono le poche parole che il ragazzo, visibilmente emozionato, riesce a pronunciare.

Giordana è la seconda finalista. La ragazza, finita al centro delle critiche di Rudy Zerbi ma sempre difesa a spada tratta da Loredana Bertè, si guadagna l’accesso all’ultimo atto del talent dopo lo spareggio con Alberto.



Una gara tiratissima. Parte proprio Giordana con “Se io fossi un angelo” di Lucio Dalla. Un’esibizione che convince tutti. Dopo di lei è il turno di Tish, diventata ormai ufficialmente la sua rivale, che canta “Young & Beautiful” di Lana del Rey. Quindi Vincenzo, l’altro ballerino rimasto in gara dopo che Rafael si è guadagnato un posto tra i fantastici quattro, che balla sulle note de “L’eternità” di Fabrizio Moro.



L’ultima prova tocca ad Alberto, che stupisce tutti con una grande interpretazione di “La voce del silenzio” di Massimo Ranieri. Così è parità tra giordana e Alberto. Nello spareggio, entrambi portano i loro inediti ma “Chiedo di non chiedere” di Giordana batte “Indispensabile” di Alberto. Per la gioia di Loredana Bertè che attacca Rudy Zerbi: “Te lo meriti, eri diventato il mio incubo”.