"Amici", la lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi: "Grazie per essere stata una mamma"

Momenti di grande commozione durante la semifinale di “Amici”. Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione del talent (2008/09), legge una lettera a Maria De Filippi.



La conduttrice viene colta alla sprovvista dal regalo di Alessandra, che sfrutta come complice anche Giuliano Peparini. “Ti volevo ringraziare per questi dieci anni – tanti sono passati da quando Alessandra indossava la felpa blu di “Amici” – per tutte le volte che hai visto che qualcosa non andava e che mi hai preso da parte per farmi ragionare e farmi tornare il sorriso”.



Maria ascolta attentamente la sua ex allieva, rimasta legatissima al programma e proprio alla conduttrice. Alessandra, dal canto suo, trema mentre legge le ultime parole della lettera: “Grazie soprattutto per essere stata una semplice mamma”.