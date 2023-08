La relazione fra Giorgia ed Emanuel Lo: un amore lungo quasi 20 anni

Il loro amore dura da quasi vent'anni. A unirli, nonostante non si siano mai sposati, è la passione per la musica e l'amore per il loro primogenito Samuel, 13 anni. Sono Giorgia ed Emanuel Lo che, da sempre molto riservati sulla loro vita privata, quest'anno hanno condiviso alcune curiosità della loro relazione intervistati a "Verissimo". Lei è una delle voci più belle della musica italiana, lui coreografo e ballerino quest'anno è stato uno dei professori della scuola di "Amici". Insieme si sono incontrati anche nella scuola di talenti di Maria De Filippi e hanno mostrato a tutto il pubblico di Canale 5 la loro grande intesa.

La differenza di età - Ospite di Silvia Toffanin, Giorgia a "Verissimo" ha parlato della sua lunga storia d'amore con il coreografo e ballerino. "All'inizio avevo un po' di pregiudizi sull'età. Ci siamo conosciuti che io ero una ragazza e lui un ragazzino: aveva 23 anni e io 31", ha raccontato la cantante nella puntata andata in onda lo scorso 12 marzo. I due si sono conosciuti sul set delle riprese di due videoclip ed Emanuel mentì sulla sua età. "Io avevo un preconcetto, avevo paura degli uomini più giovani. Ero convinta che mi lasciasse e alla fine non mi ha lasciato", racconta col sorriso Giorgia. "Lui è un ballerino eccezionale - ha spiegato la cantante che poi ha rivelato - ma lui con me non balla mai. Non mi ha insegnato neppure il moonwalk, l'ho dovuto imparare da sola", ha raccontato Giorgia.

Amore e lavoro - Anche Emanuel, intervistato a "Verissimo" lo scorso due aprile ha raccontato la ragione per cui ha conosciuto Giorgia. "Ci siamo conosciuti per lavoro. Abbiamo fatto due video insieme e poi siamo partiti per il suo tour. Lì ci innamorammo". Se la cantante guardava con pregiudizio alla differenza di età tra loro, il coreografo e ballerino e aveva dubbi sul rischio di mischiare amore e lavoro. "Ho cercato di resistere perché non volevo mischiare amore e lavoro, ma non ce l'ho fatta. Da allora sono passati 20 anni", ha rivelato. Il ballerino ha poi risposto alle critiche della compagna che gli ha rimproverato di non ballare mai insieme. "È vero - ha ammesso Emanuel - ma dobbiamo dire anche io non l'ho mai sentita cantare. Io non le avrò insegnato il moonwolk, ma lei non mi ha fatto una nota".

Il bacio con Lorella Cuccarini - Uniti e affiatati, Giorgia ed Emanuel non si sono scomposti neppure quando qualcuno ha insinuato che ci fosse del tenero tra il coreografo e Lorella Cuccarini, anche lei insegnate della talent di Canale 5. Complice una coreografia che prevedeva un bacio di scena. "Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po' la mano, ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi!", ha commentato Giorgia con ironia dopo la performance dei due colleghi.

Il 2023 è stato un anno vincente per Giorgia ed Emanuel che non solo hanno dimostrato di essere una coppia equilibrata e affiatata, ma si sono confermati anche come due professionisti pieni di talento. Emanuel tornerà a essere insegnante di ballo anche nella prossima edizione di "Amici". Giorgia, invece, ha partecipato all'ultima edizione del "Festival di Sanremo" con il brano "Parole dette male", dopo un lungo periodo di stop, dimostrando di essere ancora una delle voci migliori della musica italiana.