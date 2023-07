Giorgia canta "E c'è ancora mare" sul palco del "Festivalbar" nel 1995

Era il 1995: un anno straordinario per Giorgia. La cantante soltanto pochi mesi prima aveva sbalordito tutti trionfando al Festival di Sanremo grazie alla sua indimenticabile "Come saprei". L'estate successiva, la cantante partecipò anche al "Festivalbar" condotto da Federica Panicucci, Amadeus e Laura Freddi. In quell'occasione Giorgia si esibì per cantare "E c'è ancora mare", brano estratto dal suo secondo album in studio, dal titolo: "Come Thelma e Louise".

Leggi Anche Il medley di Cristiano Malgioglio a "Popcorn" 1981

Proprio in quel periodo, nel pieno degli anni Novanta, Giorgia è riuscita a imporsi nella scena musicale italiana grazie alla vittoria sanremese, ma ottenne grande successo anche nelle classifiche all'estero. Nel corso della sua carriera l'artista, che di recente è tornata a cantare sul palco dell'Ariston col brano "Parole dette male", ha venduto in totale 7 milioni di dischi in Italia ed è la prima nella storia del Festival della Canzone italiana a conquistare quattro premi in quattro differenti categorie: Migliore Canzone, Premio Autori e Premio Radio e TV.