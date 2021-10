Raffaella Fico: "Mia figlia è stata vittima di razzismo" | E su Mario Balotelli: "Mi ha umiliato, ora siamo come fratelli"

"Mia figlia Pia ha subito episodi razzismo, è difficile da spiegare ai bambini, sono ricordi che ti porti per tutta la vita". Con queste parole Raffaella Fico, reduce dall'esperienza al "Grande Fratello Vip", racconta le difficili esperienze vissute dalla figlia a scuola, facendo riferimento in particolare un avvenimento: "Una bimba non voleva darle la mano e le diceva numerose cattiverie. Mia figlia l'ha vissuta molto male, è stato difficile".

La showgirl campana ha così deciso di cambiare scuola alla figlia: "Adesso frequenta un istituto internazionale quindi ha la fortuna di poter stare con tanti bambini di nazionalità diversa. L'hanno accolta benissimo, lei è super felice e adesso si trova in ambiente con una mentalità aperta. Dispiace pensare che se un genitore non ha la possibilità di mandare il figlio in una scuola internazionale, questo possa subire certe situazioni".

La showgirl ha inoltre parlato del rapporto che oggi la lega a Mario Balotelli, padre di sua figlia, con cui in passato ha avuto numerosi conflitti: "Mi ha umiliato, ma oggi abbiamo trovato il giusto equilibrio. Ci vogliamo molto bene come se fossimo fratelli".